Roma, Veretout e Kluivert salutano. Calciomercato show con i conti in attivo

Alessandro Austini 05 agosto 2022 a

a

a

Soddisfatto Tiago Pinto ha rafforzato la squadra e alleggerito i conti del bilancio. E non finisce qui Colpi in entrata che mandano in delirio i tifosi. Ma anche cessioni fondamentali per alleggerire il bilancio da sottoporre alla Uefa. Oltre all'oggettivo rafforzamento tecnico, Tiago Pinto sta cercando di completare un capolavoro economico. Mentre i tifosi festeggiavano a Ciampino l'arrivo di Wijnaldum, il gm romanista era a Londra per vendere. Con la cessione chiusa di Veretout al Marsiglia, quella praticamente fatta di Kluivert al Fulham e le prossime in agenda, la Roma avrà un monte ingaggi più basso della scorsa stagione. Inoltre riduce la quota ammortamenti, avendo pagato finora solo il cartellino di Celik (7 milioni), e potrà investire sugli ultimi ritocchi per Mourinho. Veretout andrà oggi al Marsiglia, l'accordo a titolo definitivo è stato chiuso per 11 milioni più un massimo di 2 milioni di bonus legati alle presenze, che scatteranno gradualmente durante gli annidi contratto all'OM, oltre a 1,25 milioni da versare alla Roma per ogni futura qualificazione in Champions dei francesi, per un massimo di due volte. Il totale dei bonus è quindi di 4.5 milioni e l'affare può toccare la cifra di 15 milioni e mezzo di euro.

Video su questo argomento Wijnaldum sbarca a Roma: delirio dei tifosi a Ciampino. Il coro è virale | GUARDA

Kluivert potrebbe fruttarne una decina e farà risparmiare alla società 6 milioni lordi di stipendio: a Londra Pinto ha trattato i dettagli con il Fulham e ha ascoltato offerte di altri club inglesi interessati a Diawara. Nessun incontro col Tottenham per Zaniolo: se non arrivano offerte allettanti il talento giallorosso resterà qui. In caso contrario verrà venduto e sostituito con un attaccante all'altezza. Villar è pronto a firmare per la Samp nei prossimi giorni, ma serve l'accordo fra i due club: i doriani non vogliono inserire l'obbligo di riscatto. Con 32 milioni di stipendi lordi potenziali già tagliati, a fronte dei circa 30 investiti per pagare i nuovi acquisti, se la Roma riuscirà a piazzare anche Carles Perez (Celta Vigo in pressing) e Shomurodov (Bologna e Torino) risparmierà altri 16 milioni e mezzo. Bastano e avanzano per ingaggiare Belotti e un difensore centrale in prestito o svincolato.