Rafa Nadal infinito, trionfo al Roland Garros: Casper Ruud ko in tre set. Caso ritiro, l'annuncio che fa esultare i fan

Infinito Rafael Nadal: il tennista spagnolo a 36 anni si aggiudica il suo quattordicesimo Roland Garros sulla terra rossa di Parigi. Il maiorchino ha battuto il norvegese Casper Ruud per 6-3 6-3 6-0, con il secondo set vinto in rimonta da un iniziale vantaggio di Ruud per 3 a 1: da allora in poi neanche un game vinto per il ventitreenne numero 8 dell’Atp. Per

Nadal è lo Slam numero 22, avanti di due sugli altri due grandi Roger Federer e Novak Djokovic.

Lo spagnolo è apparso visibilmente emozionato per la vittoria e ha parlato anche del suo futuro. "Qui mi sento a casa. Difficile descrivere le mie sensazioni in questo momento. Non avrei mai pensato di essere qui a 36 anni e di essere ancora competitivo. Ho tanta energia per provare a continuare. È per me incredibile giocare qui, grazie di cuore. Non so cosa accadrà in futuro, continuerò a provarci e a lottare", ha detto.

Per ora, quindi, un sospiro di sollievo per i suoi tifosi. Nonostante i problemi al piede e l’età, lo spagnolo andrà avanti. E questo non detto che sia stato, come si pensava alla vigilia, il suo ultimo French Open. "A Casper Ruud dico che è stato un piacere giocare con lui questa finale. Sono contento per lui, per la sua famiglia e il suo team per la crescita che sta facendo. Ora ringrazio il mio team e la mia famiglia: è straordinario tutto quello che sta succedendo in questo 2022. Senza il loro supporto tutto questo non sarebbe possibile. Ringrazio chi organizza questo evento: per me è il miglior torneo al mondo, dai raccattapalle alla direzione", ha aggiunto Raf Nadal al microfono del "Philippe-Chatrier" dopo la finale odierna.

In precedenza si erano diffuse voci di un'incontro con i media previsto per lunedì 6 giugno in cui lo spagnolo avrebbe potuto dare l'addio definitivo al tennis. "Le informazioni apparse su alcuni media sulla richiesta di una seconda conferenza stampa di Rafael Nadal sono completamente false", ha poi scritto su Twitter il capo della comunicazione del fuoriclasse maiorchino, Benito Perez-Barbadillo mentre la finale di Parigi era in corso.

