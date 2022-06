Roland Garros, Rafael Nadal vince la maratona contro Novak Djokovic

01 giugno 2022 a

Rafael Nadal vola in semifinale al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne di Parigi. Lo spagnolo, numero 5 del mondo e del seeding, sconfigge il campione in carica, il serbo Novak Djokovic, numero 1 del ranking Atp e del tabellone, con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 (7-4) dopo 4 ore e 11 minuti.

Spettacolo doveva essere, spettacolo è stato. Il 59° confronto tra Nadal e Djokovic non ha tradito le attese. Una lotta durata oltre 4 ore, in cui ha vinto il re della terra rossa, capace di non mollare un punto nemmeno nelle situazioni più disperate e di volare in semifinale. Lo spagnolo, 13 volte vincitore al Roland Garros, ha salvato 2 set point nel quarto set, dominando poi il decisivo tie-break. Niente da fare per Djokovic, apparso troppo spesso in balia delle giocate del rivale. Nadal attende ora in semifinale il tedesco Sascha Zverev, numero 3 del mondo e terza testa di serie: la caccia al 14° trionfo sullo Chatrier è appena cominciata.

