Rafael Nadal si ritira dal tennis? Conferenza stampa a sorpresa e l'invito a Roger Federer: c'è aria di addio

Una finale storica per Rafael Nadal. Non solo perché è la quattordicesima al Roland Garros, ma perché potrebbe essere l’ultima del campione di tennis. Qualche indizio era già emerso nelle settimane scorse: quel piede che gli impedisce di condurre una vita normale, che lo costringe a imbottirsi di antidolorifici anche solo per un banale allenamento. “Finché il bilancio sarà positivo tra sacrifici e gioie continuerò a giocare. Poi arriverà un momento che la mia testa dirà basta”, aveva detto il maiorchino poche settimane fa, in conferenza stampa agli Internazionali BNL d’Italia.

Sembra però che il momento di appendere la racchetta al chiodo sia infinitamente vicino. Nadal infatti ha convocato una conferenza stampa aggiuntiva dopo la finale dello Slam che si giocherà oggi, alle 15, al Philippe Chatrier e che si attesa la presenza di Roger Federer. Tra l’altro lo spagnolo non risulta iscritto a nessun torneo successivo al Roland Garros. Le premesse sembrano quelle di un ritiro imminente, ma Rafael Nadal non ha mai smesso di stupire. Non rimane altro che attendere ciò che succederà dopo il match con Casper Ruud, con una sopresa indipendentemente da quale sarà il risultato della sfida.

