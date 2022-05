Tennis, Novak Djokovic re di Roma per la sesta volta. Batte Tsitsipas e trionfa agli Internazionali d'Italia

15 maggio 2022 a

Novak Djokovic per la sesta volta è campione agli Internazionali d’Italia: il serbo supera nella finale sul campo centrale per 6-0 7-6 il greco Stefanos Tsitsipas dopo un’ora e 36 di gioco. Partita senza storia nel primo set durato appena 26 minuti e concluso col risultato di 6-0 per il serbo. Tsitsipas, apparso molto contratto durante tutta la gara, ha cambiato marcia all’inizio del secondo set e ha illuso il pubblico conquistando presto il break e andando a servire sul 5-3 per portare la partita al terzo set. Lì colpo di coda del n.1 del mondo, contro-break e secondo set deciso al tie break. Nel gioco finale Djokovic è apparso sempre in controllo e ha chiuso col punteggio d 7-5.

Per il serbo, che ha dedicato la vittoria al figlio Stefan («ha sette anni e oggi ha giocato la sua prima partita di tennis, spero che abbia vinto: questa coppa è dedicata a lui»), alla sua vittoria da professionista numero 1.001 (da ieri è il quinto giocatore ad aver raggiunto le mille vittorie nell’era Open dopo Jimmy Connors, Roger Federer, Ivan Lendl e Rafael Nadal), che vince il suo primo torneo nel 2022 e si presenta a Roland Garros da favorito, la sesta vittoria al torneo romano dopo la sconfitta in finale con Nadal nel 2021.

Brutta gara di Stefanos Tsitsipas, n.5 del mondo, mai veramente in partita e mai apparso veramente in grado di contrastare un Novak Djokovic che, nella finale degli Internazionali Bnl d’Italia giunta alla 79ma edizione, è apparso solidissimo e molto attento. Djokovic ha giocato la 125esima finale in carriera e festeggia l’87esimo titolo, il 38esimo in un Masters 1000. È un record: nessuno ha trionfato più volte in questa categoria di tornei, così come nessuno prima di lui era mai arrivato a imporsi almeno una volta in tutti i 1000 in calendario e Djokovic ha fatto di più, li ha vinti tutti almeno due volte e si è garantito grazie alla finale di Roma di rimanere numero 1 per un’altra settimana, la 370esima in totale. Un altro record, l’ennesimo, da quando esiste il ranking computerizzato nel 1973. E, per finire con i primati stabiliti (o confermati) oggi da Djokovic il numero di partite vinte contro i Top 10 in carriera: battendo Tsitsipas sale a 232.

