Nicolò Zaniolo canta "Lazio vaffa..." e la Figc apre l'inchiesta

La festa della Roma per vittoria della Conference League finisce anche sulle scrivanie della Procura Federale. Un video circolato sui social, in cui si vede Nicolò Zaniolo sul pullman scoperto della squadra cantare con il microfono il coro insieme ai tifosi "Lazio, Lazio vaffa****", è stato segnalato agli ispettori e ha portato all'apertura di un procedimento da parte della Figc. Il calciatore giallorosso potrebbe essere accusato di violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità (articolo 4), mentre la Roma sarebbe tirata in ballo per responsabilità oggettiva.

In casi del genere l'indagine si chiude in pochi giorni. Già a inizio settimana prossima la Procura Federale dovrebbe inviare la comunicazione di conclusione indagini a Zaniolo e alla Roma, che rischiano di essere sanzionati al massimo con una multa. A quel punto i legali possono trattare un patteggiamento sull'importo, evitando così il deferimento e il processo.

Le parti hanno inoltre la possibilità di accordarsi per devolvere una parte della multa in beneficenza: il club giallorosso lo ha già fatto quest'anno, mettendo a disposizione della Figc la sua fondazione Roma Cares.

