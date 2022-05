Conference, spunta il coro romanista su Zaniolo, Zaccagni e Nasti. E lo cantano sul pullman

26 maggio 2022 a

a

a

Festa, delirio giallorosso per le strade della Capitale ma pure le inevitabili polemiche. Durante la sfilata del pullman della Roma i tifosi hanno intonato cori contro i rivali cittadini. E Nicolò Zaniolo ha partecipato divertito. Col microfono ha cantato insieme ai romanisti "Lazio, Lazio vaf*****".

Non solo, alcuni tifosi hanno tirato in ballo la sua ex fidanzata Chiara Nasti, che ora è fidanzata con il laziale Mattia Zaccagni: i due aspettano un figlio e i sostenitori giallorossi hanno ironizzato con un coro decisamente esagerato. "Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo" il crudele motivetto intonato tra le risate del giocatore romanista.

" Le fils de Zaccagni (joueur de la Lazio) est le fils de Zaniolo."



Contexte : Zaniolo sortait avec Chiara Nasti, qui est maintenant en couple avec Zaccagni. Et elle vient d'avoir un fils. pic.twitter.com/x2td0P1PTV — José Mourinho Show (@Jmfmourinho00) May 26, 2022

Le polemiche nascono anche dal fatto che due preparatori della Roma hanno cantato sul pullman la canzoncina che ha fatto infuriare i laziali.

Video su questo argomento Lo spettacolo di piazza del Popolo giallorossa. E scatta il coro: "Chi non salta..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.