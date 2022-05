Aspettando la Fiorentina Josè Mourinho si rilassa con il tennis al Foro Italico

Alessandro Austini 07 maggio 2022 a

Sì, è proprio lui. Sotto quel cappuccio, che usa per ripararsi dalla pioggerellina che sta bagnando la terra del Foro Italico, c'è José Mourinho.

Gli Internazionali si aprono ufficialmente domani, 8 maggio, questi sono i giorni delle qualificazioni e l'allenatore della Roma, scortato da due persone e accompagnato dal preparatore dei portieri Nuno Santos, è spuntato a sorpresa sugli spalti del Campo 4, dove si stava giocando un match del torneo femminile tra l'italo-svizzera Susanne Bandecchi e la giapponese Misaki Doi. Il tempo di sedersi e Mourinho è stato circondato dai presenti a caccia di un selfie e un autografo.

"Mister a Tirana magnamoseli" gli ha detto un tifoso, proiettandosi alla finale di Conference League che i giallorossi giocheranno il 25 aprile contro il Feyenoord. L'allenatore romanista ha poi deciso di spostarsi in una zona più "riparata" sul campo attiguo, dove ha potuto seguire dal vivo la vittoria del suo connazionale Joao Sousa contro l'americano Mc Donald. A fine match i complimenti dell'allenatore al tennista portoghese.

Qualche ora di tennis e relax a due passi dall'Olimpico, prima di concentrarsi sulla trasferta di Firenze in programma lunedì, quando la Roma cercherà di guadagnare altri punti decisivi per qualificarsi all'Europa League, senza dover attendere l'esito della finale di coppa. Poi per Mourinho ci sarà altro tempo da dedicare al tennis, aspettando la sfida successiva di sabato 14 col Venezia che sarà anche l'ultima stagionale in casa.

