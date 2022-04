Addio a Mino Raiola. La storia del re dei procuratori venuto dal nulla

30 aprile 2022 a

a

a

Procuratore di professione, ma per i suoi assistiti era molto di più. Mino Raiola, morto a Milano a 54 anni per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute dopo esser stato ricoverato nei mesi scorsi all'ospedale San Raffaele di Milano, ha cambiato il modo di condurre trattative e operazioni di mercato nel mondo del calcio. Nato a Nocera Inferiore nel 1967, si trasferisce con la famiglia a neanche un anno ad Haarlem, in Olanda. Lì Mino inizia come cameriere - e poi contabile - nel ristorante del padre, ma il suo destino è un altro: ad appena 20 anni, dopo aver giocato fino a 18 anni nelle giovanili dell'Harleem, diventa responsabile del settore giovanile, per poi arrivare a ricoprire il ruolo di direttore sportivo. Grazie alla conoscenza di ben sette lingue - italiano, inglese, tedesco, spagnolo, francese, portoghese e olandese - riesce ad allacciare contatti e stringere legami a tutte le latitudini, fondando la prima società di intermediazione, la Intermezzo, dopo aver acquistato e rivenduto un ristorante della compagnia McDonald's.

Raiola è morto. L'annuncio della famiglia: “Addio al più straordinario procuratore di sempre”

Subito dopo diventa agente Fifa (che qualche anno più tardi sarà uno dei bersagli preferiti dei suoi attacchi) abbandonando ogni altra attività. Con il passare del tempo diventa sempre più noto per il suo fiuto nel scegliere giocatori promettenti fin da giovani e per il suo ruolo, a volte scomodo e sopra le righe, nel gestire le trattative. Da Pavel Nedved a Zlatan Ibrahimovic, passando per Paul Pogba e Mario Balotelli, Raiola si rivela come uno degli agenti più capaci e potenti nel mondo del calcio. Tanto da essere inserito nel 2020 dalla rivista Forbes al quarto posto al mondo tra i procuratori più ricchi, con un fatturato da 84,7 milioni di dollari.

Addio Leicester, la Roma perde Mkhitaryan per venti giorni

Gli anni passano ma Raiola resta sempre al centro delle operazioni e degli intrecci di mercato. Nell'estate 2019 conclude l'affare che porta Matthijs de Ligt dall'Ajax alla Juventus per 75 milioni di euro, qualche anno prima cura il trasferimento di Henrik Mkhitaryan dal Borussia Dortmund al Manchester United. La scorsa estate ha portato Gianluigi Donnarumma, un altro dei suoi 'pezzi pregiati', alla corte del Paris Saint-Germain a parametro zero, dopo un lungo braccio di ferro con il Milan. E, in vista della prossima sessione, Erling Haaland, gioiello del Borussia Dortmund inseguito dai top club di tutta Europa, sembra già promesso sposo del Manchester City. I suoi atteggiamenti e il suo modo di fare risultano spesso poco graditi ai tifosi, perché l'unico intento di Raiola è quello di fare semplicemente il bene del proprio assistito. Economico, prima di tutto. A inizio gennaio sono emersi pubblicamente i problemi di salute del popolare procuratore, ricoverato al San Raffaele per una patologia polmonare non legata al coronavirus. Secondo la 'Bild' le sue condizioni sarebbero parse subito critiche, anche se lo staff dell'agente aveva parlato apertamente di "controlli programmati". Fino alla notizia di oggi.

L'Inter si mangia le mani e il Milan gode: la papera di Radu può costare lo scudetto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.