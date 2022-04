Addio Leicester, la Roma perde Mkhitaryan per venti giorni

Alessandro Austini 30 aprile 2022 a

Diagnosi confermata, la Roma perde il suo miglior centrocampista. Henrikh Mkhitaryan ha riportato una lesione al flessore della coscia destra e dovrà fermarsi per circa venti giorni. Niente Bologna domani, addio semifinale di ritorno giovedì sera con il Leicester in Conference League, niente da fare anche per la trasferta di Firenze in programma lunedì 9 maggio: una partita che potrebbe decidere la qualificazione dei giallorossi in Europa League. Insomma, un bel guaio per José Mourinho nella fase topica della stagione.

Mkhitaryan ha avvertito una fastidio dietro la coscia durante il secondo tempo della sfida giocata giovedì scorso in Inghilterra. Si è fermato, ha chiesto il cambio, ma ormai il danno era fatto.

Arriva nel momento peggiore, ma non si tratta di un infortunio grave. L'armeno potrebbe rientrare per l'ultima gara di campionato a Torino, al momento programmata per il 22 maggio. Ma soprattutto è in grado di recuperare in tempo utile per l'eventuale finale di Conference League: si gioca a Tirana il 25 maggio. E se la Roma ci arriva può sperare di ritrovare il suo giocatore chiave.

