Gp Arabia Saudita, Mick Schumacher si schianta contro il muro: lo spaventoso incidente, salvo per miracolo

Gravissimo incidente per Mick Schumacher durante le qualifiche del GP d’Arabia Saudita. Adesso, il figlio del celeberrimo Michael sorride e sta bene, ma ha vissuto attimi di terrore durante la Q2. Il pilota tedesco, ha perso il controllo della Haas in curva 11, si è schiantato sul muro ed è rimbalzato sul lato opposto. Una carambola ad alta velocità e un impatto così violento da spezzare la macchina in due.

Immediata la bandiera rossa mentre i piloti che lo seguivano cercavano di capire se fosse cosciente. Mick è stato subito soccorso e ha raggiunto il centro medico in barella per accertamento.

Secondo quanto è trapelato, ha chiamato la madre Corinna per rassicurarla, ma la donna ha preteso e ottenuto che andasse in ospedale per ulteriori controlli. Schumi jr. ha scelto di correre in F1 seguendo le orme del padre 7 volte campione del mondo. A causa di una caduta sugli sci sulle nevi dell’Alta Savoia, a fine dicembre 2013, il leggendario pilota della Ferrari ha riportato un profondo trauma cranico che gli ha lasciato danni permanenti.

Mick per fortuna sta bene. Ride e scherza dopo il violentissimo impatto.



