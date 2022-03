Rottura Juventus-Dybala, cosa dice il fratello del campione argentino

21 marzo 2022 a

«Incredibile», scrive in una storia su Instagram Gustavo Dybala, fratello di Paulo. A fine stagione, infatti, le strade del numero 10 argentino e dei bianconeri quasi certamente si separeranno. La telenovela sul rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione del 28enne attaccante potrebbe aver vissuto l’ultima puntata: fumata nera dopo l’incontro fra l’entourage del giocatore e la dirigenza bianconera. I media argentini parlano di rottura definitiva: Dybala lascerà la Juve a parametro zero, assicura «Tyc Sports». Tutto nascerebbe dal fatto che rispetto all’intesa raggiunta lo scorso ottobre (10 milioni a stagione con 8 fissi più 2 di bonus), la società bianconera avrebbe cambiato le condizioni passando a 6+4.

Ma dove andrà Dybala? La prima indiziata è l’Inter dove Dybala ritroverebbe Marotta che lo portò dal Palermo a Torino: secondo i betting analyst di Goldbet, l’ingaggio dei nerazzurri vale 2,75, davanti all’Atletico Madrid di Diego Simeone a 3,50 e al Tottenham di Fabio Paratici, altro grande estimatore del fuoriclasse argentino, a 6. Più indietro, invece, Manchester United e Barcellona, in quota 7, mentre un approdo al PSG vale 10 volte la posta. Non è da escludere neanche un passaggio al Newcastle, che vale 15 volte la posta, così come vedere Dybala con la maglia di Manchester City o Liverpool con il suo sbarco in una delle due a 25 volte la posta. Meno probabile un suo passaggio al Real Madrid, a quota 35 mentre basse le possibilità che a spuntarla nell’asta goldbet possa essere una tra Milan, Chelsea o Bayern Monaco, tutte a 50. Suggestiva, ma quasi impossibile, l’ipotesi Napoli con il fantasista juventino a calcare il prato dell’impianto dedicato a Diego Armando Maradona a 75 volte la posta.

