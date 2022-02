Basket, Gianmarco Tamberi fa godere tutti: canestro e show, il pubblico esplode

Giada Oricchio 19 febbraio 2022 a

Un salto in alto e un canestro in NBA: Gianmarco Tamberi, detto Gimbo, è stato protagonista di una serata magica. Al Celebrity All-Star Game a Cleveland, l’atleta azzurro e campione olimpico di salto in alto, ha realizzato il sogno da bambino: partecipare a una partita dell’All Star Game dell’NBA. Con la maglia numero 8 e le due scarpe di colore diverso, suo vezzo distintivo, ha fatto centro grazie alla sua esplosività nel salto, ha conquistato 15 punti e 10 rimbalzi più una schiacciata il cui video è diventato virale sui social.

Lo stesso Tamberi ha pubblicato la clip sul suo profilo Tiktok e Instagram. Il campione italiano non ha vinto la sfida con il Team Nique guidato da Dominique Wilkins, ex ala degli Atlanta Hawks ma si è divertito e si è concesso selfie con fuoriclasse del calibro di Dirk Nowitzki. “E’ semplicemente fantastico essere qui, mi tremano le gambe. E’ il sogno della mia vita” ha dichiarato Gimbo a margine della partita.

