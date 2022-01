Bonucci si scaglia contro il segretario dell'Inter: "Ti ammazzo". Ora rischia la squalifica

Alessandro Austini 13 gennaio 2022 a

Secondi finali dei supplementari della Supercoppa Italiana a San Siro, Leonardo Bonucci è a bordo campo pronto a entrare per calciare il rigore, la panchina della Juventus chiede il fallo tattico ai giocatori in campo per consentire la sostituzione. Attimi concitati che aggiungono confusione e arriva la "frittata": errore clamoroso della difesa, Sanchez segna il gol che vale il trofeo, esplode la festa interista.

In quel momento le telecamere di Mediaset inquadrano per un paio di secondi Bonucci che litiga con un dirigente nerazzurro. Si tratta di Cristiano Mozzillo, il segretario generale dell'Inter, che stava esultando per la vittoria. "Non mi esulti in faccia, che c... fai? Ti ammazzo" gli urla Bonucci. Gli uomini della procura federale presenti in campo seguono la scena, Bonucci dà un paio di spinte a Mozzillo, lo strattona, secondo chi ha assistito alla scena gli molla anche un paio di colpi col pugno chiuso tra il collo e la spalla.

Il dirigente nerazzurro indietreggia, non riesce a credere alla reazione del difensore della Nazionale e gli dice: "Ma cosa fai?". Tutto finisce in pochi secondi senza conseguenze per nessuno, ma Bonucci ora rischia una squalifica in campionato: si attende il verdetto del Giudice Sportivo, che ha ricevuto gli atti dalla Procura federale.

