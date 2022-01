Prestito con diritto di riscatto, il mercato di Mou con Sergio Oliveira

Emanuele Zotti 12 gennaio 2022 a

Un mercato nel segno di José Mourinho. Prosegue la rivoluzione voluta dal portoghese - e avallata dai Friedkin - che tra poche ore accoglierà a Trigoria il secondo colpo messo a segno da Tiago Pinto: nella serata di ieri il general manager ha trovato l'accordo con il Porto per Sergio Oliveira. Il pupillo dello Special One sbarcherà a Ciampino oggi alle 11.25 con un volo privato: svolgerà le visite mediche a Villa Stuart prima di raggiungere il Fulvio Bernardini. Il centrocampista arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto, per un'operazione complessiva da quasi 15 milioni (1 milione per il prestito più 13.5 per l'acquisto a titolo definitivo) che il club del presidente Pinto da Costa dovrebbe incassare a giugno: difficilmente infatti la Roma non riscatterà il ventinovenne voluto fortemente da Mou. A legare allenatore e giocatore, oltre ad una forte stima reciproca, c'è anche il super agente Jorge Mendes - assiste entrambi - che in estate si è rivelato decisivo per il trasferimento nella Capitale di Rui Patricio, altro fedelissimo di Mourinho che lo ha indicato come unica scelta per difendere i pali giallorossi.

Anche nella trattativa Oliveira il lavoro di Mendes ha messo in discesa l'operazione, nonostante le resistenze del Porto a lasciar partire il calciatore senza inserire l'obbligo di riscatto sul contratto. Un rinforzo importante che si aggiunge a Maitland-Niles, arrivato sabato scorso e sceso subito in campo contro la Juventus.

Per due giocatori in entrata ce ne sono almeno tre con le valigie pronte, ma il numero degli esuberi destinati a partire potrebbe aumentare nelle prossime settimane. Anche in questo caso il parere di Mourinho è stato determinante. L'accordo con l'Anderlecht per il prestito di Reynolds è stato raggiunto, con il giocatore che attende soltanto l'ok per volare in Belgio. Saluta anche Villar che - dopo aver rifiutato ogni soluzione in estate - torna in Spagna dove concluderà la stagione con la maglia del Getafe (prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo).

Il centrocampista dovrebbe essere raggiunto presto da Borja Mayoral, che conclude la sua avventura alla Roma con sei mesi d'anticipo: un'interruzione che farà perdere ai giallorossi le agevolazioni del decreto crescita (è rimasto in Italia per meno di due anni). In Liga potrebbe finire anche Diawara, che piace al Valencia: gli spagnoli stanno concludendo la cessione di Wass all'Atletico Madrid e potrebbero sostituirlo con il guineano. Accordo già trovato invece per il prestito secco di Calafiori al Cagliari. Prima di lasciar partire il terzino però il club vorrebbe aspettare ancora qualche giorno: una volta ottenuta la certezza dell'imminente rientro in gruppo di Spinazzola - sarà visitato il 15 gennaio - Calafiori potrà volare in Sardegna. Non dovrebbe muoversi invece Kumbulla: il difensore piace alla Fiorentina ma la Roma non vuole privarsi del difensore e attualmente non ci sono trattative in corso.



