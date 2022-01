Domani stadi confermati al 50% di capienza. Poi massimo 5mila spettatori fino alla sosta

08 gennaio 2022 a

Stadi confermati al 50% della capienza massima nelle partite di domani della ventunesima giornata di Serie A. Poi dal prossimo turno e almeno fino alla sosta per le nazionali di fine gennaio potranno assistere alle gare non più di 5mila tifosi per ogni partita.

È la decisione che sta per annunciare la Lega di Serie A, riunita in assemblea straordinaria dopo l'intervento del governo, con una telefonata di Mario Draghi al presidente federale Gabriele Gravina nella giornata di ieri, per chiedere al calcio di aumentare le misure di sicurezza vista la situazione dei contagi in crescita.

Impossibile tecnicamente annullare i biglietti già venduti per le partite di domani, si rischierebbero il caos e problemi di ordine pubblico. E allora la nuova misura scatterà per le partite di campionato in programma a partire dal 15 gennaio e, con ogni probabilità per quelle di Coppa Italia previste dal 12 gennaio in poi.

A seconda dei dati relativi ai contagi, si deciderà cosa fare in seguito. Ed è logico pensare che le società come la Roma, che hanno venduto gli abbonamenti agli stadi oltre le cinquemila unità, dovranno sospendere quei titoli d'ingresso.

