Calcio a rischio ripresa. Boom di contagi nelle squadre di serie A, B e C

Il boom di nuovi contagi Covid rischia di scombussolare il programma della 20/a giornata, in calendario giovedì 6 gennaio giorno della Befana. Al momento non ci sono partite a rischio nella serie A, ma giorno dopo giorno aumenta il numero di calciatori positivi al Covid al rientro dalle vacanze. Nelle scorse settimane i social sono stati inondati di foto e video dei campioni in spiaggia a prendere il sole in città come Dubai o altre mete esotiche, al rientro in Italia l’amaro responso dei tamponi di controllo.

Piccolo allarme in casa Milan per la positività del portiere Tatarusanu, primo caso dopo la pausa natalizia e quinto stagionale dopo Bennacer, Theo Hernandez, Brahim Diaz e Giroud. Il portiere, come si legge nel comunicato ufficiale del club, «è risultato positivo ad un tampone molecolare effettuato a domicilio, sta bene e proseguirà il periodo di quarantena secondo le disposizioni ricevute dalle autorità sanitarie». Il resto della squadra ha continuato la preparazione della sfida di giovedì a San Siro contro la Roma. Intanto oggi si è saputo che il portiere Daniel Fuzato è il terzo giocatore giallorosso alle prese con il Covid. Il diretto interessato lo ha annunciato su Instagram: «Purtroppo mi hanno comunicato di essere positivo al Covid. Sto bene e non ho nessun sintomo - ha scritto Fuzato -, sono isolato a casa e sto seguendo tutti i protocolli. Non vedo l’ora di poter tornare insieme alla squadra, ci vediamo presto». Ieri, sempre tramite i social, era stato Borya Majoral a comunicare la sua positività.

Nell’Atalanta sono invece due i positivi nel gruppo squadra, uno dei quali è il portiere Musso. È in piena emergenza il Torino di Juric, che dovrà fare a meno di Verdi e altri tre giocatori positivi. Due i positivi anche nella Fiorentina, mentre l’Empoli ha tre giocatori positivi. Lo Spezia dovrà fare a meno di Nzola e Manaj per Covid. Infine due positivi anche nella Sampdoria (Augello e Falcone) che affronta il Cagliari privo di Nandez e del neo acquisto Goldaniga (positivo prima ancora di fare le visite mediche).

La squadra messa peggio per ora è la Salernitana del neo patron Danilo Iervolino. Il club campano ha comunicato oggi che «a seguito di ulteriori tamponi effettuati in data odierna, altri 5 componenti del gruppo squadra, di cui 4 calciatori, sono risultati positivi al Covid-19. I componenti del gruppo squadra positivi al Covid-19 sono al momento 11». Quindi 9 calciatori sono indisponibili per la delicata sfida salvezza contro il Venezia. Compagine veneta che a sua volta ha 2 giocatori positivi, uno peraltro emerso ieri e si tratta di un nuovo arrivo.

L’Ascoli comunica che «ad oggi sei componenti del gruppo squadra sono positivi al Covid-19. I test sono stati eseguiti individualmente, senza contatti fra tesserati, per questo la squadra non entrerà in bolla e proseguirà regolarmente gli allenamenti. I positivi sono in isolamento fiduciario presso i rispettivi domicili, come da protocollo medico-sanitario. Per il resto del gruppo sono scattate le procedure previste dai protocolli sanitario e federale».

Ci sono due nuovi casi di positività al Covid nel gruppo squadra del Sassuolo. Lo annuncia il club emiliano con una nota sul suo sito ufficiale: «L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che dai controlli effettuati sono stati riscontrati due nuovi casi di positività al Covid-19 nella Prima Squadra: un calciatore e un membro dello staff. I tesserati in questione, completamente asintomatici, sono stati prontamente posti in isolamento domiciliare. La Società continua a seguire l’iter previsto dal protocollo Figc ed è in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento». È Edoardo Goldaniga uno dei giocatori del Sassuolo che ha contratto il coronavirus. Lo stesso difensore ha comunicato via social di essere risultato positivo e in isolamento. «Sto bene, spero a giorni di poter tornare operativo, sono molto carico per quello che mi aspetta», ha scritto Goldaniga, in procinto di trasferirsi al Cagliari.

La Fiorentina annuncia che, «nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 svolti quest’oggi al gruppo Prima squadra femminile, sono stati riscontrati quattro casi di positività all’interno del gruppo squadra. I test sono stati svolti individualmente e senza alcun contatto tra tesserati, per questo motivo la squadra non entrerà in bolla e potrà proseguire la regolare attività di allenamento».

Il Taranto, squadra che milita nel campionato di Lega Pro, comunica che «a seguito dello screening effettuato sul gruppo squadra, nel rispetto dei protocolli federali, sette elementi sono risultati positivi. Sei giocatori e un membro dello staff tecnico». L’Avellino, che gioca nella stessa serie C, comunica che «in seguito alle positività al Covid-19 riscontrate ieri, ha sottoposto l’intero gruppo squadra ad un nuovo ciclo di tamponi molecolari. Da quest’ultimo sono state confermate le 7 positività al Covid-19, alle quali vanno aggiunte quelle dei due tesserati già in isolamento presso le proprie abitazioni. Anche gli altri due tesserati posti precauzionalmente in isolamento domiciliare sono risultati positivi al Covid-19. Al momento, tra i tesserati del club, sono state rilevate in totale 11 positività al Covid-19 ma va specificato che tutti i tesserati risultati negativi ieri sono rimasti tali».

La Premier League ha annunciato che nell’ultima settimana (27 dicembre-2 gennaio) sono stati registrati 94 nuove positività al Covid-19 fra giocatori e staff tecnici su 14.250 tamponi eseguiti. Un dato che mostra un leggero calo - il primo negli ultimi due mesi - rispetto alla settimana precedente, quando i casi erano 103.

