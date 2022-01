Verona, Udinese e Salernitana pieni di contagiati: torna l'incubo stop al campionato

04 gennaio 2022 a

L'ombra del Covid si allunga anche sul campionato italiano. L’Hellas Verona ha da poco comunicato che 10 componenti del gruppo squadra (di cui 8 calciatori), tutti regolarmente vaccinati, sono risultati positivi al Covid. La partita del 6 gennaio contro lo Spezia è a forte rischio e si tratterebbe della seconda gara saltata in questo torneo dopo il caso di Udinese-Salernitana dell'ultimo turno giocato a dicembre.

Nei giorni scorsi il Verona aveva già annunciato la positività del difensore Giangiacomo Magnani. La società gialloblu informa inoltre che per questo motivo domani non si terrà la conferenza stampa pre partita di mister Igor Tudor.

Calcio a rischio ripresa. Boom di contagi nelle squadre di serie A, B e C

In Serie A i casi aumentano giorno dopo giorno (superate le 50 unità). Da capire la situazione in casa Salernitana, perché ieri il club ha comunicato che ci sono altre positività all’interno del gruppo (11 in totale, 9 sono calciatori). Rischia di mettersi male anche per la prossima sfida con il Venezia, in programma sempre nel giorno dell'Epifania.

La terza partita della prossima giornata che potrebbe saltare è Fiorentina-Udinese. I friulani comunicano che «in seguito agli screening specifici cui regolarmente si sottopongono tutti i componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati 9 casi di positività al Covid-19 (7 calciatori e 2 membri dello staff)». L'Udinese «ha immediatamente attivato tutte le procedure in osservanza delle vigenti norme e protocolli ed ha informato le autorità sanitarie competenti con cui è costantemente in contatto».

In Serie B invece era già stato disposto il rinvio dei turni 19 e 20 inizialmente programmati per il 26 e 29 dicembre, spostati al 15 e 22 gennaio affinchè la situazione possa quantomeno tornare nei parametri normali. Il campionato cadetto però riprenderà già dal 13 gennaio con i recuperi di Benevento-Monza e Lecce-Vicenza. Sono stati inoltre introdotti due turni infrasettimanali il 15 e 22 febbraio.

La Serie C ha invece annullato tutto il programma della seconda giornata, previsto il 9 gennaio ma posticipato al 2 febbraio, perché sono tantissime le squadre colpite dal Covid. In particolare la Triestina e l’Imolese contano rispettivamente 20 e 18 positivi, anche l’Avellino ne ha 11.

Anche il basket italiano è stato quasi messo a ferro e fuoco dalla nuova ondata di contagi, con la Lega Serie A che ha disposto il rinvio delle partite inizialmente in programma il 2 gennaio e valide per la 14 giornata di campionato. Nel frattempo però la Serie A1 è pronta a tornare in campo con i recuperi della 13 giornata (il 5 gennaio Milano-Virtus Bologna e Venezia-Napoli, il 6 Reggiana-Derthona. Anche la Serie A2 ha visto lo spostamento dell’ultimo turno di andata al 16 gennaio (inizialmente previsto il 2), con rinvio a data da destinarsi anche dei primi due turni del girone di ritorno. In Sicilia addirittura la il comitato regionale della FIP ha disposto la sospensione di tutti i campionati interni.

Ancor più drastiche le misure adottate dalla Federazione Italiana Rugby, che ha deliberato la sospensione di tutta l’attività agonistica e non agonistica nazionale fino al 30 gennaio, a eccezione della Coppa Italia e del Peroni TOP10.

Il Covid ha rallentato anche la pallavolo maschile e femminile, ma nonostante la Serie A non sia stata fermata, alcune partite sono state già rinviate: Piacenza-Vibo Valentia maschile, già riprogrammata al 30 dicembre, sarà recuperata il 12 gennaio, mentre nel femminile posticipato il quarto di finale di Coppa Italia Scandicci-Busto Arsizio. La Lega Pallavolo Serie A ha rinviato anche tre gare valevoli per la quarta giornata di ritorno di Superlega maschile.

Anche nella pallanuoto il ct della Nazionale Sandro Campagna ha dovuto rinunciare a Presciutti, Di Fulvio e Fondelli per l’amichevole con la Spagna disputata il 29 dicembre a Madrid, perché tutti e tre entrati a contatto con positivi e preventivamente posti in quarantena. Nel frattempo l’An Brescia, a causa di quattro contagi nel gruppo, ha chiesto il rinvio della gara di campionato di Serie A1 contro il Posillipo, in programma sabato.

