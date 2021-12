Abbiamo giocato malissimo, Mourinho si sfoga così

22 dicembre 2021 a

«Non abbiamo giocato bene, meritavano forse di vincere soprattutto per quanto fatto nel secondo tempo. Abbiamo provato e giocato con intensità creando tante situazioni di dominio, per me è stata una bruttissima partita. La squadra che voleva vincere non ha giocato bene e la squadra che non voleva vincere ha fatto la sua partita, e sono stati premiati con questo punto». Così Josè Mourinho, tecnico della Roma, a Dazn. Dopo l’1-1 con la Sampdoria.

«Squadra stanca? Anche loro. Nel primo tempo siamo stati una squadra lenta con la palla, c’è stata mancanza di concentrazione, troppe palle perse. Forse sì c’è stata stanchezza, meritavamo di vincere più di loro ma abbiamo giocato malissimo», ha concluso.

