Anche l'Inter trema per le plusvalenze. “False comunicazioni sociali” perquisizioni e indagini della procura

Anche l’Inter finisce nel mirino della procura della Repubblica per le plusvalenze. Gli uomini della Guardia di Finanza hanno eseguito delle acquisizioni nella sede dei nerazzurri e della Lega serie A, «relative alle cessioni» da parte del club «dei diritti pluriennali sulle prestazioni di taluni calciatori, relativamente agli esercizi 2017-2018 e 2018-2019, al fine di verificare la regolarità della contabilizzazione delle relative plusvalenze». È quanto si legge nella nota del procuratore capo facente funzione di Milano, Riccardo Targetti. L’ipotesi di reato per la quale sono in corso le indagini preliminari, nei confronti di ignoti, riguarda il delitto di false comunicazioni sociali.

L'Inter e le baby plusvalenze: in 5 anni 150 milioni di incassi

Sono una decina i contratti sospetti nel mirino della procura di Milano che indaga sulle plusvalenze inserite nei bilanci del 2018 e del 2019 dell'Inter. Si tratta di "calciatori minori", da fonti investigative. L'indagine milanese è 'ispirata' da quella recente della procura di Torino nei confronti della Juventus.

