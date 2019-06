L'Inter e le baby plusvalenze: in 5 anni 150 milioni di incassi

Sono giorni di lavoro intensi per le società che devono chiudere i rispettivi bilanci al 30 giugno con cessioni e relative plusvalenze per rispettare i criteri del Fair Play Finanziariodella Uefa. C' chi, vedi la Roma, continua a sacrificare titolari come Manolas e Dzeko. E chi, invece, sceglie altre strade.

È il caso dell' Inter, vicina a raggiungere il traguardo dei circa 46 milioni di euro neces sari entro la chiusura al 30 giugno. I nerazzurri, che hanno soddisfatto i requisiti del settlement agreement firmato nel 2015, riusciranno ad evitare la cessione di qualsiasi big, realizzando le plusvalenze con diversi giovani calciatori. In tutto, dal 2014 ha incassato 94 milioni dalla vendita dei baby generando 77 milioni di plusvalenze. E presto il monte complessivo di introiti potrebbe salire a 150 milioni in 5 anni...

