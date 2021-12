Mourinho toglie pressione alla Roma: "Quest'anno nessun obiettivo"

17 dicembre 2021 a

La vittoria con lo Spezia ha ridato morale ad un Roma che ora si appresta alla difficilissima trasferta sul campo dell’Atalanta terza in classifica. I giallorossi non vincono a Bergamo ed in generale con la Dea dal lontano agosto 2017, quando bastò una punizione di Kolarov per portare a casa 3 punti pesanti.

"Andremo lì per vincere, abbiamo grande rispetto e ammirazione per il lavoro che sta facendo l’Atalanta, ma domani vogliamo tornare con il bottino pieno e non firmerei per un pareggio" dice Josè Mourinho in conferenza stampa.

Poi il tecnico abbassa le pressioni sui giallorossi per la stagione in corso: "In questa prima stagione non ho neanche un target per dire 'questo è il nostro obiettivo', al di là della classifica. Noi abbiamo altri target. In questo tipo di progetto c'è una cosa per me fondamentale, l'empatia. Quando è un progetto a breve termine non è così importante, quando lo è a lungo termine l'empatia è fondamentale. Si respira un'atmosfera assolutamente fantastica qui dentro, che dà tranquillità enorme a questo progetto".

Sulla formazione: "Smalling è recuperato, è in condizioni di giocare senza problemi. Ibanez, invece, sta così così".

