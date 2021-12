"Sarri con noi altri due anni", l'annuncio di Lotito alla cena di Natale della Lazio

Daniele Rocca 15 dicembre 2021 a

Tutti intorno al tavolo per la cena di Natale. Come ogni anno, la Lazio ha organizzato una evento in occasione della fine dell'anno. Stavolta a fare da cornice è l'hotel St. Regis, a pochi passi da Piazza della Repubblica. Causa Covid è stato ridimensionato il numero degli invitati, sceso a 180.

A rubare la scena, come sempre, il discorso finale del presidente Lotito. Io vorrei che in una famiglia - ha spiegato il patron - di cui sono il padre fosse riconosciuto a ognuno il proprio ruolo, non solo i diritti ma anche i doveri e il rispetto per il lavoro di tutti". E poi ha rincarato: "C’è gente che vive per voi, voi esistete perché qualcuno vi rende visibili sul piano del rispetto e della considerazione. Qualcuno di voi questo lo dimentica. Io ho incontrato un uomo che può fare la differenza nel mondo del calcio che è mister Sarri ritengo che sia uno che vive di passioni autentiche, che vive per il calcio non come elemento di sostentamento ma perché crede in certe situazioni è la sua passione".

E l'annuncio tanto atteso riguardo il futuro dell'allenatore: "Se oggi qualcuno può pensare che il mister sia precario non lo è, vi dico che ho dato mandato al segretario di rinnovargli il contratto di altri due anni direttamente". "La Lazio non è un punto di partenza ma un punto di arrivo, abbiamo dato credibilità al sistema attraverso la nostra gestione e il rispetto, il merito che qualcuno dimentica e lo spirito di gruppo che qualcuno ha proprio dimenticato", ha concluso Lotito.

