Troppa neve a Bergamo, rinviata Atalanta-Villarreal di Champions League

08 dicembre 2021

La partita di Champions League tra Atalanta e Villarreal è stata rinviata a domani. La forte nevicata che si sta abbattendo su Bergamo ha indotto l’arbitro a non cominciare la partita, dopo la scelta di posticipare di venti minuti il fischio d’inizio. Bergamaschi e spagnoli, divisi da un punto in classifica, si giocheranno quindi la qualificazione agli ottavi nella giornata di domani, presumibilmente alle 16, salvo condizioni meteo ancora avverse.

Già dal pomeriggio si era capito che la gara sarebbe stato a rischio. "L’arbitro si è confrontato correttamente con i due allenatori e ha capito che non c’erano le condizioni per iniziare, anche se ci ha provato fino all’ultimo per far giocare la gara" ha detto Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ai microfoni di Amazon Prime Video dopo il rinvio del match contro il Villarreal.

