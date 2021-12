Guardiola alla Juventus, ecco perché Pep pensa ai bianconeri

01 dicembre 2021 a

Nelle ultime ore si susseguono rumors sul possibile passaggio di Pep Guardiola dalla panchina del Manchester City a quella della Juve. Quest'anno i bianconeri stentano in campo e in molti auspicano un passaggio delle consegne.

Ma perché un allenatore come Guardiola sta pensando di approdare a Torino? Le ragioni risiedono proprio nella brillante carriera dell'allenatore spagnolo che ha vinto ovunque tranne che in Italia. L'allenatore del City, infatti, ha già vinto in Liga, Bundesliga e Premier League. Insomma gli manca soltanto una bella vittoria nel nostro Paese.

