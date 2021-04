La Superlega perde i pezzi: quattro inglesi e l'Atletico Madrid pronte a lasciare

20 aprile 2021 a

Appena nata ma già spaccata, forse finita. Spacco sul fronte inglese: Chelsea e Manchester City sarebbero pronte a lasciare la Superlega europea e anche Manchester United e Arsenal ci starebbero pensando. Stesso discorso in Spagna per l’ Atletico Madrid che valuta di ritirarsi dal contestato progetto.

Il Chelsea sta preparando i documenti per ritrarsi formalmente. Lo riferiscono Sky News e Bbc. Tutto sembra nato dalla protesta dei fan del Chelsea, contro la decisione del club londinese di aderire alla Superlega, dilagata nel pomeriggio in piazza, a Stamford Bridge, lo stadio della squadra. Si sono calmati soltanto quando è arrivato sul posto l’ex portiere ceco Petr Cech, oggi dirigente sportivo della squadra. Secondo il corrispondente del Guardian, proprio l’ex atleta ha comunicato ai tifosi la decisione del club di uscire dalla Superlega. La decisione del club londinese di lasciare il progetto, sarebbe stata presa dal patron in persona, il russo Roman Abramovich. Il quotidiano britannico si spinge oltre sostenendo il ritiro del Chelsea sarà «sicuramente l’inizio della fine delle proposte della Super League europea».

Anche il Manchester City sembra sfilarsi dal contestato progetto. A riportare la notizia su Twitter è il giornalista britannico Martin Lipton, della redazione sportiva del Sun. Secondo Lipton, i dirigenti del City hanno comunicato agli organizzatori che non vogliono più far parte della Superlega. L’allenatore del club tra i fondatori della Super League, Pep Guardiola aveva dichiarato la sua contrarietà al progetto. «Non è sport quando non c’è relazione tra sforzo e successo, non è sport. Non è sport se non conta se perdi», aveva spiegato lo spagnolo..

