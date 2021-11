Lionel Messi vince il Pallone d'Oro 2021. Battuto Robert Lewandoski, Jorginho finisce sul podio

29 novembre 2021 a

a

a

Lionel Andrés Messi ha vinto il Pallone d’Oro 2021 ed è eletto ancora una volta miglior giocatore al mondo. Il 34enne attaccante del Psg e della Nazionale argentina ha avuto la meglio sul 33enne centravanti del Bayern Monaco Robert Lewandowski, rimasto a bocca asciutta ancora una volta dopo che la scorsa edizione del premio assegnato da France Football era saltato a causa del Covid. A completare il podio c'è Jorginho, vincitore della Champions League con il Chelsea e dell'Europeo con l'Italia. Il secondo della spedizione azzurra è Gianluigi Donnarumma, che è stato eletto miglior portiere della stagione (premio Yashin) e ha chiuso in decima posizione nella graduatoria complessiva. Messi vince il pallone d'oro per la settima volta in carriera. Il centrocampista del Barcellona Pedri ha vinto il Trofeo Kopa come migliore giovane, l’attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski ha vinto il premio come miglior attaccante. Questa la classifica completa dei trenta candidati al Pallone d'oro:

Pallone d'Oro, delusione Italia: chi ha vinto? Circola già la classifica

1º Lionel Messi (Barcellona/Psg);

2º Robert Lewandowski (Bayern Monaco);

3º Jorginho (Chelsea);

4º Karim Benzema (Real Madrid);

5º Ngolo Kantè (Chelsea);

6º Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United);

7º Mohamed Salah (Liverpool);

8º Kevin De Bruyne (Manchester City);

9º Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain);

10º Gianluigi Donnarumma (Milan/Paris Saint-Germain);

11° Erling Haaland (Borussia Dortmund);

12° Romelu Lukaku (Inter/Chelsea);

13° Giorgio Chiellini (Juventus);

14° Leonardo Bonucci (Juventus),

15° Raheem Sterling (Manchester City);

16° Neymar (Paris Saint-Germain);

17° Luis Suarez (Barcellona-Atletico Madrid)

18° Simon Kjaer (Milan);

19° Mason Mount (Chelsea);

20° Ryad Mahrez (Manchester City);

21° Bruno Fernandez (Manchester United);

21° Lautaro Martinez (Inter);

23° Harry Kane (Tottenham);

24° Pedri (Barcellona);

25° Phil Foden (Manchester City);

26° Ruben Dias (Manchester City);

26° Nicolò Barella (Inter);

26° Gerard Moreno (Villareal);

29° Luka Modric (Real Madrid);

29° Cesar Azpilicueta (Chelsea).

Sorteggio terribile per gli spareggi Mondiali, Cristiano Ronaldo sulla strada dell'Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.