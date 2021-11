Mou regala le scarpe a Felix Afena Gyan, poi parte la gaffe razzista

Ogni promessa è debito. Soprattutto se ti chiami José Mourinho. Così lo Special One ha regalato le scarpe da 800 euro a Felix Afena Gyan, il giovane attaccante ghanese che ha regalato alla Roma la doppietta contro il Genoa domenica sera. Nel video, però, si sente una voce fuori campo che dice: "Ce stanno le banane dentro". E sui social scoppia subito la polemica.

Felix gyan gets the shoe promised to him by Mourinho pic.twitter.com/kKPptnWfUn