Il Covid inguaia José Mourinho e la Roma: Gonzalo Villar e Bryan Cristante sono positivi nonostante il vaccino

20 novembre 2021 a

a

a

Doccia fredda per José Mourinho alla vigilia della partita tra Roma e Genoa. I giocatori giallorossi, Bryan Cristante e Gonzalo Villar sono infatti risultati positivi al Covid. Lo ha comunicato l’AS Roma specificando che i due giocatori, entrambi vaccinati, sono risultati positivi "in seguito ai controlli periodici svolti attraverso i tamponi molecolari. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare”. I due centrocampisti salteranno sicuramente le gare con Genoa, Zorya (Conference League), Torino e sono a forte rischio anche per il match del 1 dicembre con il Bologna.

Zakaria-Dalot, quali sono i due obiettivi di Mourinho

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.