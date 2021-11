Sinner sceglie il tennis e lascia la fidanzata influencer. Ecco cosa è successo

17 novembre 2021 a

a

a

Jannik Sinner ha lasciato la fidanzata, la bella e giovane influencer Maria Braccini. La decisione l'avrebbe presa il talento del tennis italiano che proprio in questi giorni gioca l'Atp Finals a Torino, dopo aver preso il posto Matteo Berrettini.

Tennis: Bertolucci, 'Sinner meraviglioso, punteggio micidiale e ora affronta il n.2 Atp'

A dare l'indiscrezione è il Corriere della Sera. La decisione di porre fine alla relazione sarebbe motivata dal fatto che per Sinner era diventata troppo impegnativa. Inoltre, il tennista non avrebbe gradito un post su Instagram che Maria ha pubblicato in occasione del primo anno di fidanzamento. Raggiunta la top 10 dei tennisti mondiali, Sinner non sarebbe più riuscito a gestire la vita di coppia. Sempre in giro per il mondo a giocare i tornei più importanti, il campione italiano avrebbe preferito concentrarci solo sulla sua professione.

Atp Finals, Sinner batte Hurkacz all'esordio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.