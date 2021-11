Tennis: Barazzutti, 'ora Sinner è pericoloso per tutti, per Medvedev sarà dura'

17 novembre 2021 a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Il fantastico Sinner che abbiamo visto ieri sera è pericoloso per tutti, anche per Medvedev. La partita sarà difficile ma soprattutto per lui, perché Sinner giocherà senza nulla da perdere e a cuore libero esprimendo il suo tennis migliore". Lo dice all'Adnkronos Corrado Barazzutti. "Sarà una bellissima partita -è il pronostico-, Medvedev giocherà contro un avversario molto motivato, che ha cercato questo Master per tutta la stagione ed è entrato all'ultimo momento, questo lo ha sicuramente stimolato molto. Anche il suo gesto di affetto per Berrettini è stato da grande".