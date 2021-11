Immobile ci prova, arriva il verdetto per Lazio-Juve

Luigi Salomone 17 novembre 2021 a

a

a

Non si arrende alla lesione «di basso grado» al polpaccio rimediata la scorsa settimana: Ciro Immobile ci prova. Ieri ha pubblicato su Instagram alcuni secondi delle sue lunghe sedute di riabilitazione per bruciare i tempi ed essere in campo sabato alle 18 nella supersfida dell’Olimpico contro la Juventus (già venduti 37.000 biglietti, curva e distinti Nord esauriti). La Lazio ha bisogno di lui, Sarri gli ha chiesto di impegnarsi al massimo per essere a disposizione e lui, da capitano, sta facendo di tutto. Ma la giornata decisiva sarà quella di oggi con un nuovo controllo presso la clinica Paideia per verificare i progressi compiuti nelle ultime 72 ore di duro lavoro. Se arriverà l’ok, proverà a forzare da domani con la speranza di vederlo in campo sabato. Difficile, siamo vicini al miracolo ma lo staff medico biancoceleste guidato dal professor Rodia e tutti i fisioterapisti stanno facendo il possibile per restituire il giocatore a Sarri in tempo utile. In campo con la Juve, poi riposo, niente trasferta di Mosca in Europa League per essere al top domenica 28 novembre per la gara contro il Napoli allo stadio "Maradona".

Un programma stabilito che però necessita del via libera dalla risonanza odierna per poter diventare realtà facendo tornare il sorriso a Sarri. Nella seduta di ieri si è rivisto Cataldi per il resto si attende il rientro dei nazionali, compreso Muriqi che spera di giocare contro i bianconeri anche se c’è l’ipotesi Pedro o Zaccagni «falso nove». Altro problema che il tecnico deve fronteggiare è relativo ai terzini con Marusic bloccato in Montenegro dal Covid (domani nuovo tampone ma quello di martedì era ancora positivo e quindi è out per la Juve) e Lazzari sulla via del rientro, ma ancora fuori. Anche per il laterale destro italiano sarà decisiva la giornata di oggi: se si rivedrà in campo potrebbe anche essere ok per giocare contro i bianconeri (provato Radu a sinistra con Hysaj a destra in caso di assenza contemporanea di Lazzari e Marusic). Sarri sperimenta in questa settimana in attesa di buone notizie per sfidare la sua ex squadra. Proseguono, intanto, i contatti tra il tecnico e Lotito per siglare il rinnovo di contratto fino al 2025. L’accordo è vicino ma bisogna ancora aspettare qualche settimana. Mercato: Kamenovic sarà tesserato, si cerca un difensore centrale che sia stato già allenato dal tecnico toscano, mentre in attacco difficile piazzare Muriqi nella sessione di gennaio (sicura la cessione in estate). Partiranno Jony e Vavro che hanno già delle offerte pronte. E oggi tutti col fiato sospeso per Ciro.

