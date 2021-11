Fuggi fuggi da Mancini: anche Immobile lascia il ritiro della Nazionale. Guai muscolari dopo lo "sfogo"

09 novembre 2021 a

Brutte notizie per Roberto Mancini in vista della decisiva partita contro la Svizzera di venerdì, valida per le qualificazioni ai Mondiali. Anche Ciro Immobile lascia il ritiro della Nazionale: dai controlli diagnostici effettuati questo pomeriggio, infatti, è emersa una sofferenza muscolare a carico del muscolo soleo della gamba sinistra risalente all’ultima gara di campionato. Al suo posto - rende noto la FIGC - è stato convocato Gianluca Scamacca, che si aggregherà alla squadra in serata a Coverciano. Avevano già lasciato il ritiro per motivi fisici i romanisti Pellegrini e Zaniolo.

In mattinata Immobile aveva parlato in conferenza stampa: "Non nego che le critiche mi facciano ancora un po' soffrire, è ovvio. So che i numeri che ho con la Lazio non sono quelli che ho in Nazionale. Qui giochiamo 7-8 partite l’anno, a volte si arriva in condizioni fisiche e mentali non buone, altre dove stai bene e vorresti fare di più. Vorrei fare con la Nazionale gli stessi gol che faccio con la Lazio, ma a volte non tutto quello che sogniamo e desideriamo ci riesce. Quello che mi dispiace di più è che non ho il trattamento che hanno gli altri, sembra che non facessi anche io parte dei 26 che hanno vinto l’Europeo. Questa è stata la cosa più brutta, un conto è la critica, ma questa è cattiveria bella e buona. Sono soddisfatto di quello che faccio con questa maglia e so che devo lavorare di più per fare qualche gol in più perché le prestazioni sono buone, ma fino a quando la squadra vince, e vince l’Europeo, per me va assolutamente bene così".

