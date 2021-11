In tour all'Olimpico con... Lo stadio di Roma apre il museo

11 novembre 2021

Da lunedì prossimo 15 novembre le porte dello stadio di Roma si apriranno a tutti gli appassionati di calcio. L'Olimpico come lo stadio dell’Ajax, del Real Madrid e del Barcellona dove è possibile immergersi in un tour unico nell'impianto che ha fatto la storia non solo del calcio. Si apriranno le porte degli spogliatoi della Nazionale, della Roma e della Lazio. Alla presentazione dell’evento, era presente la viceministro allo Sport, Valentina Vezzali, l’ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, il presidente federale Gravina, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e il nuovo a.d. della Roma Pietro Berardi (alla prima uscita pubblica) e il Cfo Maurizio Lombardo (biglietto 15 euro, ma ci sono agevolazioni per scuole e famiglie)