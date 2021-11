Dazn dice basta alla doppia utenza: addio alle partite in contemporanea su due dispositivi con un solo abbonamento

09 novembre 2021 a

Doccia fredda di Dazn agli abbonati: è pronta la rivoluzione per vedere le partite di calcio di Serie A. Al momento la piattaforma di streaming permette la concurrency, ovvero la possibilità di usare due dispositivi diversi (anche visualizzando lo stesso contenuto) contemporaneamente con un solo abbonamento. Ma questa pratica è destinata ad essere cancellata. Come riferisce Il Sole 24 Ore Dazn vuole mettere fine a questa pratica: sarebbero in partenza le comunicazioni agli abbonati che devono essere informati per avere la possibilità di esercitare il recesso, entro 30 giorni.

Viste le tempistiche da metà dicembre si dovrebbe arrivare al cambiamento completo, nonostante la doppia utenza per gli abbonati Dazn fosse prevista al punto 8.3 delle condizioni di utilizzo al momento della sottoscrizione dell’abbonamento. Da Dazn si giustificano facendo filtrare che tale mossa viene considerata anche nell’interesse della Lega Serie A e dei presidenti dei club di calcio, perché in questo modo si colpisce l’utilizzo fraudolento degli accessi a Dazn e si arresta un fenomeno che riduce il valore dei diritti. E inoltre si vuole dare un colpo alla pirateria. L’indiscrezione ha scatenato subito i tifosi di calcio, che sono pronti alla ribellione per una scelta che a campionato in corso sembra assurda a molti.

