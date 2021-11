04 novembre 2021 a

a

a

La Roma non va oltre il pari, 2-2, contro il Bodo Glimt all'Olimpico in un match valido per la quarta giornata di Conference League. Due volte in vantaggio gli ospiti, con i gol di Solbakken al 45' e Botheim al 64', e per due volte i giallorossi pareggiano, con El Sharaawy al 53' e con Ibanez all'83'. Giallorossi secondi nel loro girone, con 7 punti, proprio sotto ai norvegesi (8) e davanti allo Zorya (6). Ultimo il Cska Sofia a 1.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.