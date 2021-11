Lazio, pari d'orgoglio a Marsiglia

04 novembre 2021 a

La Lazio ha pareggiato al Velodrome 2-2 con l'Olympique Marsiglia nella gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Padroni di casa in vantaggio con un rigore realizzato da Milik al 33', pareggio sul finire della prima frazione con Felipe Anderson al 49', nella ripresa Immobile porta in vantaggio i biancocelesti che si fanno recuperare all'82' da Payet. Biancocelesti secondi nel girone con 5 punti, a tre lunghezze dal Galatasaray che guida il girone con 8 punti.

