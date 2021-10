Ancora un trionfo: Italia campione d'Europa

Azzurri vincono il titolo continentale battendo la Svezia 41-14

Antonio Maggiora Vergano 31 ottobre 2021

a

a

Anche l'Italia del football americano non si sottrae all'elenco delle vittorie raccolte dai colori azzurri nello sport in questo magico 2021, diventando campione d'Europa a distanza di 34 anni. Nella finale dei Campionati Europei al Malmö Stadion il Blue Team guidato da Davide Giuliano ha travolto la Svezia padrona di casa 41-14 (34-0), grazie a un attacco che, oltre a concretizzare quasi tutte le occasioni avute per segnare ha dato anche spettacolo, e a una difesa in grado di annichilire gli avversari, subendo un solo touchdown per altro arrivato dopo un errore dello special team azzurro. Il primo tempo dell'Italia è stato devastante: azzurri a segno prima con una corsa di Gentili di 17 yard, poi con un lancio corto per Buoah. Sul 13-0 l'unico errore della squadra di Giuliano, con Alinovi che ha perso palla ritornando un calcio di allontanamento svedese. La difesa ha controllato comunque un tentativo di chiusura di 4° down avversario a fine 1° quarto e l'attacco azzurro non si è fatto pregare per andare a segno con un lancio di Zarahdka per Alinovi. Svedesi mai in grado di reagire e Italia ancora a segno con una corsa di Gentili e una ricezione di Alinovi per chiudere clamorosamente il primo tempo sul 34-0. A inizio ripresa gli svedesi hanno sfruttato un errore di Boni per riconquistare palla sulle 7 offensive e accorciare 34-8 con un lancio di Juhlin per Wetterberg, touchdown trasformato alla mano. L'Italia è sembrata meno incisiva in attacco (perso un altro pallone per un intercetto subito da Zarahdka), ma la difesa non ha concesso nulla fino al termine del 3° quarto. A metà ultimo quarto un'invenzione del qb azzurro per Alinovi ha permesso a Diaco di fissare il 41-8. I padroni di casa hanno accorciato sul 41-14 con un lancio di Juhlin per Gauthler a 3' e 45” dal termine, ma con l'Italia che aveva già iniziato a festeggiare sulla sideline. Zarahdka ha chiuso 20 su 24 per 283 yard e 3 touchdown, guadagnando il premio di MVP del match, ma spettacolari anche le prestazioni offensive di Bouah (108 yard ricevute), Gentili e Alinovi, autori entrambi di 2 segnature. Difesa con numeri ben distribuiti. Una sintesi del match è prevista in settimana su Rai Sport.

