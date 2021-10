Verona-Lazio, Sarri convoca Floriani-Mussolini in prima squadra. E scoppia la solita bufera social

Chiamato il giovane della Primavera che sogna il grande calcio.

Luigi Salomone 23 ottobre 2021 a

a

a

Maurizio Sarri chiama Romano Floriani Mussolini in prima squadra e sui social scoppia la solita vergognosa bufera. Andiamo con ordine: la Lazio ha due centrali difensivi squalificati Acerbi e Luiz Felipe, e, come sempre accade, il tecnico ricorre ai giovani della Primavera. Il migliore della squadra di Calori è il talentuoso jolly difensivo con ottima struttura fisica. La sua colpa? Giocare a pallone e arrivare in serie A, tutto qui. Ma, purtroppo, in una settimana segnata dalla scemenza compiuta dal falconiere Juan Bernabé sabato scorso, è scattata la caccia alla privacy del pronipote del Duce (è il figlio di Alessandra). Una cosa indegna, battute e riferimenti senza senso con il 18enne che è partito con la squadra per Verona cercando di mantenere la concentrazione in caso venisse chiamato - è alla prima convocazione - ad esordire nella Lazio. Con l'unico torto di essere bravo ma di avere un cognome pesante.

Il falconiere della Lazio: "Stimo Mussolini e Franco. Non sapevo che il saluto romano fosse vietato"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.