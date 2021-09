Europei pallavolo, Italia-Serbia 3-1: capolavoro azzurro. Campioni annientati, ora la finale con la Slovenia

Valentina Lo Russo 18 settembre 2021 a

Qualcosa di incredibile. E’ quanto hanno fatto i giovanissimi ragazzi dell’Italvolley, partiti da niente e approdati ad una finale europea. Gli azzurri battono per 3-1 i campioni europei di pallavolo in carica della Serbia e volano in finale, da giocare domenica 19 settembre alle 21 contro la Slovenia. Questi ragazzi hanno completamente stravolto tutti i pronostici, dimostrando che non sempre l’età è sinonimo di esperienza. L’equilibrio, la pazienza, la capacità di gestire ogni singolo set, nonché ogni singolo punto, sono tutte caratteristiche tipiche di un gruppo rodato, mentre gli azzurri non lo erano affatto. Avere freddezza e personalità a neanche 20 anni, come molti di questi ragazzi, non è da tutti. E poi c’è la mano di De Giorgi, quella tranquillità tipica di un ex campione, trasmessa ad un gruppo di futuri campioni, come Alessandro Michieletto, a tratti impressionante nel mettere a terra il pallone, quasi senza sforzo.

Il primo set, finito 29-27 per gli azzurri, annuncia una sfida palpitante. Inizialmente l’Italia rincorre, ma poi riesce a strappare il primo parziale affidandosi a un muro stratosferico e alla solita sapiente regia di Simone Giannelli, capace di far attaccare i compagni moto spesso con muro a uno. Il secondo set si chiude con il siluro di Pinali che porta l’Italia sul 2-0 per gli azzurri. E’ ancora l’Italia che comanda il gioco, senza cali di concentrazione rimanendo sempre avanti pur in un set giocato punto a punto. L’allungo finale mette Giannelli & Co. in condizione di affacciarsi sul terzo set con la testa sgombra. Strepitoso Ansaldi al muro in questo parziale nel quale l’Italia, oltre all’attacco, ha potuto ancora una volta contare su una grande difesa. Nel terzo set esce fuori la miglior Serbia, nonostante gli azzurri restino aggrappati al punteggio. Atanasievic non sbaglia un colpo mettendo in crisi la difesa azzurra fino a chiudere per 25-23 e allungare la partita. Nel quarto e decisivo set l’Italia torna ad essere la macchina perfetta di prima e allunga di tanti punti fino a chiudere per 25- 18 e conquistare una finale storica, dopo aver battuto i campioni europei in carica. Servirà tutto quello che gli azzurri hanno messo in campo contro la Serbia e qualcosa di più.

