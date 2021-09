Nuova crisi per Pelé dopo il tumore al colon: ritorna in terapia intensiva a San Paolo

17 settembre 2021 a

Paura per Pelé, leggenda del calcio mondiale. A quasi 81 anni l’ex giocatore del Santon e del Brasile è tornato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Albert Einstein a San Paolo, dove è ricoverato da fine agosto. Le sue condizioni restano stabili, ma il provvedimento è stato preso a scopo precauzionale per un più attento monitoraggio dello stato di salute. Pelé ha avuto un problema di reflusso giovedì sera, che ha spinto i medici a prendere tale decisione. Nonostante le ultime notizie non siano positive ESPN Brasil riferisce che la situazione non è critica, ma né i consulenti di Pelé, né l'ospedale Einstein confermano tali informazioni.

Tumore al colon, Pelé operato in Brasile

Il pluri-campione del mondo aveva lasciato la terapia intensiva martedì scorso, per continuare il suo recupero in un reparto ordinario e aveva tranquillizzato tutti con un post su Instagram: “"Amici miei, questo è un messaggio per ognuno di voi. Non pensate nemmeno per un minuto che io non abbia letto le migliaia di messaggi affettuosi che ho ricevuto. Grazie di cuore ad ognuno di voi, che avete dedicato un minuto della vostra giornata per trasmettermi energia positiva. Amore, amore e amore! Ho già lasciato la terapia intensiva e sono nella mia stanza. Continuo ogni giorno più felice, pronto a giocare 90 minuti, più i tempi supplementari. Saremo presto insieme!”. Il calvario di Pelé va avanti da quando gli è stato diagnosticato un tumore al colon durante gli esami di routine eseguiti il ​​31 agosto. Il 4 settembre è stato operato per l’asportazione.

