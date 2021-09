Open d'Italia di golf, strepitoso Molinari! Così va in buca con un colpo, e vince una macchina (video)

03 settembre 2021 a

Hole in one! Strepitoso Edoardo Molinari che al DS Automobiles 78° Open d’Italia che si sta giocando al marco Simone di Guidonia, alle porta dio Roma, alla settima buca ha fatto centro con un solo colpo. E si è assicurato una macchina, una S 3 Crossback E-Tense, prodotta dalla casa che sponsorizza il torneo. Il golfista italiano ha spiegato che non è la prima volta che gli capita di fare buca in un solo colpo ma in passato non c'era stato mai nulla in palio.

HOLE IN ONE @DodoMolinari wins himself a DS 3 Crossback E-Tense at the 7th!#DSOpendItalia pic.twitter.com/YkYvMFJ8X4 — The European Tour (@EuropeanTour) September 2, 2021

L'Open d’Italia è iniziato così all’insegna dello spettacolo. Al Marco Simone Golf & Country Club (par 71) di Guidonia Montecelio (Roma) Dodo Molinari ha incantato e chiuso il primo giro al 4/o posto. Il torinese, con uno score di 65 (-6), è distante un solo colpo dallo svedese Henrik Stenson, dall’australiano Min Woo Lee e dal finlandese Kalle Samooja, tutti e tre in testa con un parziale di 64 (-7). Tra gli azzurri buon avvio pure per Francesco Laporta, 7/o con 66 (-5). Mentre Francesco Molinari è 21/o con 69 (-2).

