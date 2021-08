Bebe Vio oro nel fioretto! Cosa scappa a Valentina Vezzali, "toccatina" alla scherma italiana...

28 agosto 2021 a

a

a

Non delude mai! Bebe Vio ha vinto la medaglia d’oro nel fioretto battendo la cinese Jingjing Zhou, alle Paralimpiadi di Tokyo. La schermitrice che si era ritirata dalla competizione con la sciabola, ha sconfitto per 15-9 la Zhou, già battuta a Rio nel 2016. Un trionfo per l’atleta azzurra che ha vissuto attimi di commozione subito dopo la vittoria.

Video su questo argomento Paralimpiadi, ecco il timelapse della conversione dell'Aomi Urban Sports di Tokyo

Domani altro appuntamento con Vio che proverà a condurre alla vittoria anche la squadra di fioretto che nella passata edizione delle paralimpiadi, conquistò il bronzo. Al termine di una gara emozionante la stoccata vincente che fatto esplodere di gioia la fiorettista azzurra.

Paralimpiadi: lacrime di gioia per Bebe Vio dopo la vittoria

Dopo il trionfo il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, è corsa ad abbracciarla. "Questi giorni ho avuto modo di conoscere e apprezzare ancor di più da vicino il mondo paralimpico. La vittoria della Vio è stata la ciliegina sulla torta. Per me qui a Tokyo è l’ultimo giorno. Bebe è bravissima, è molto caparbia, ha un grande talento ed è circondata da una famiglia fantastica, oltre che da uno staff all’altezza, quello del gruppo Fiamme Oro", ha detto la Vezzali ai microfoni di RaiSport. "Cosa ci accomuna? La voglia di vincere" ha aggiunto il sottosegretario.

Video su questo argomento Bebe Vio "Niente sciabola a Tokyo, spiegazioni più avanti"

Un siparietto curioso ha caratterizzato i festeggiamenti. "Ci volevi tu per riportare l'oro nel fioretto" ha detto la Vezzali alla Vio secondo quanto riportato da RaiNews 24. Un doveroso tributo alla straordinaria atleta paralimpica. Ma anche una "toccatina" alla scherma italiana che è tornata dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 con un bilancio di cinque medaglie, tre d'argento e due di bronzo. Ma nessuna, per l'appunto, d'oro. Cosa che non accadeva da 49 anni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.