"Dedico tutto a mio padre", Camila Giorgi vince a Montreal

16 agosto 2021 a

a

a

La tennista italiana Camila Giorgi ha vinto il torneo Wta 1000 di Montreal battendo in finale la ceca Karolina Pliskova, sesta giocatrice al mondo e testa di serie n.4, per 6-3 7-5. Giorgi, 71esima giocatrice al mondo, aveva già battuto la ceca negli ottavi del torneo olimpico di Tokyo.

Draghi si congratula con Berrettini e lo riceve a Palazzo Chigi

Grazie ai punti incamerati la Giorgi farà un bel balzo nel ranking e sarà numero 34, nemmeno troppo lontano dal best ranking (numero 26 datato 22 ottobre 2018). "È stato incredibile, sono molto fiera di quello che ho ottenuto questa settimana anche se non mostro tanto le mie emozioni - ha detto Giorgi dopo la vittoria - Penso sia il risultato di tutto il lavoro che ho fatto con mio padre, che è anche il mio allenatore, in questi anni - ha aggiunto - Ero sicura, e anche lui era sicuro, che prima o poi questo giorno sarebbe arrivato perché ultimamente stavo giocando molto bene. Sono diversi mesi che gioco ad altissimo livello. Ho lavorato tutta la vita con mio padre, lavoriamo ore e ore in campo insieme: i risultati dovevano necessariamente arrivare. Io ci credevo e lui anche. Questa settimana è stata incredibile, sono felicissima di questo regalo. Lo dedico a lui, perché ho raggiunto questo risultato grazie alle tante ore che ha consacrato a me. Quando ti dedichi interamente al lavoro, qualcosa di buono ti succederà, no?".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.