Ecco perché Abraham non dovrà fare la quarantena

Tammy Abraham sarà il nuovo attaccante della Roma. In attesa che l’inglese superi le visite mediche, e poi che il suo trasferimento venga formalizzato, il giocatore si trova in Italia esentato dalla quarantena per motivi di lavoro. E’ esentato perché, come prevede la legge, resterà in Italia meno di 120 ore: infatti è previsto che nei prossimi giorni torni in Inghilterra per espletare le procedure burocratiche necessarie per ottenere il visto, in quando calciatore extracomunitario.

Abraham è della Roma, arriva domani: 40 milioni più bonus, il Chelsea può ricomprarlo a 80

