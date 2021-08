Marcell Jacobs, "facciamo 100 metri contro un aereo". Il pilota Alitalia e la sfida pazzesca

Giada Oricchio 09 agosto 2021 a

Marcell Jacobs, l’uomo più veloce al mondo, sfida un aereo? L'incredibile proposta arriva da Dario Landi, il pilota del volo Alitalia che ha riportato a casa l’atleta oro olimpico nei 100 metri e nella staffetta 4x100 alle Olimpiadi di Tokyo (per l’Italia un bottino record e al tempo stesso storico: 40 medaglie). Nella gag, diventata virale in poche ore, il capitano Landi fa a Jacobs una proposta indecente: “Potremmo sempre provare a fare una prova su una pista d'aeroporto sui cento metri”, “Sarebbe bello, interessante” replica uno stupito e divertito Marcell prima che il pilota precisi: “Ma mi sa che vinci tu, io muovo 230 tonnellate, ci vuole un po’”. Poi la svista: il centometrista non si accorge che l’ufficiale gli sta dando la mano per congratularsi e fa per andarsene, ma quello lo blocca e scatta il saluto.

