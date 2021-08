Lo scoop olimpico di Osho, ecco cosa si sono detti davvero Tamberi e Jacobs!

01 agosto 2021 a

a

a

Ma cosa si sono detti davvero Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs dopo l'incredibile doppio trionfo ,a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro, alle Olimpiadi di Tokyo. Lo ha "scoperto" Federico Palmaroli in arte Osho che in una delle sue strepitose "foto parlanti" rivela il botta e risposta fulminante tra il velocista azzurro e il collega saltatore.

Intanto la stampa estera celebra la doppia impresa dei due azzurri. «L’uomo più veloce al mondo». «La dolce vita». «Bello Turbo». Dagli Stati Uniti alla Francia, dall’Inghilterra al Sudamerica, tutti i media hanno celebrato i trionfi azzurri di Lamont Marcell Jacobs nei cento metri e di Gianmarco Tamberi nel salto in alto. «L’uomo più veloce al mondo» ha titolato il New York Times, corredando l’articolo con il fotofinish del traguardo e un’infografica in cui appare come l’azzurro sia stato il più veloce dai 25 ai 95 metri della finale.

Video su questo argomento Telecronache anche a casa, Caressa commenta tutto: pure Jacobs in tv!

«Storico oro» titola la Cnn, che sottolinea come l’Italia «abbia vissuto una manciata di minuti di gloria» tra il successo di Tamberi e quello di Jacobs. Il velocista guadagna un titolo anche per la Nbc tra le storie olimpiche, sotto quella della ginnasta americana Suni Lee, ma sopra la formidabile nazionale americana di nuoto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.