Da eroe a disoccupato, lo strano destino di Giorgio Chiellini. Il rinnovo con la Juve non arriva

Dal trionfo di Wembley da capitano al Quirinale. Dai complimenti di Mario Draghi alla festa per le strade di Roma. Non sono passate neppure due settimane dalla vittoria degli Europei e per Giorgio Chiellini è già tempo di tornare alla dura realtà. Dura, perché al momento il capitano dell'Italia è... disoccupato.

Non è ancora arrivata infatti la chiamata della Juventus per il rinnovo di contratto. Al momento Chiellini è senza squadra, si gode le vacanze al mare insieme al compagno inseparabile - anche fuori dal campo - Leonardo Bonucci ma la telefonata più attesa non è ancora arrivata.

Stando a quanto riportato oggi dal Corriere della Sera, il difensore non è mai stato chiamato dalla Juve per cominciare a discutere il nuovo accordo, né è stato contattato il suo procuratore, Davide Lippi, uno che a Torino conoscono bene per mille motivi e con il quale hanno un buon rapporto. Nemmeno uno squillo.

«Dopo quanto abbiamo visto all'Europeo, è folle anche solo pensare a Giorgio lontano dal campo. Ma in Italia per lui non ci sarà mai un'altra squadra oltre a quella bianconera» ha dichiarato Davide Lippi pochi giorni fa. L'obiettivo di Chiellini è giocare almeno altri due anni per poter partecipare anche al Mondiale in programma nel dicembre 2022 in Qatar. Ci arriverà da juventino?

