Debutta la nuova maglia della Roma targata New Balance. DigitalBits main sponsor: le cifre

Alessandro Austini - Filippo Biafora 13 luglio 2021

Un sito australiano ha in parte rovinato il lancio ufficiale del club, ma alla fine in giornata è stata comunque svelata la maglia della Roma targata New Balance. Con una gradita novità per il main sponsor: il logo di DigitalBits campeggerà nella parte frontale della divisa di Lorenzo Pellegrini e compagni. Il marchio del blockchain network che controlla la criptovaluta denominata con il codice XDB apparirà sulle divise giallorosse nei prossimi tre anni, dopo aver fatto l’esordio in occasione della conferenza stampa di presentazione di José Mourinho, andata in scena negli scorsi giorni alla Terrazza Caffarella in Campidoglio.

DigitalBits va quindi a sostituire Qatar Airways come main sponsor, con diverse similitudini tra i due accordi. Prima di tutto la cifra: nelle casse del club dei Friedkin entrerà una somma complessiva vicina a quella che ha garantito la compagnia aerea mediorientale, che ha versato un totale di 39 milioni di euro (di cui 6 di signing fee) nelle ultime tre stagioni. Poi, proprio come accadde con Qatar, è stata lanciata la nuova maglia senza che l’accordo sia stato ancora formalmente firmato. L’intesa è già stata raggiunta, ma l’ufficialità del matrimonio tra le parti dovrebbe arrivare il 27 luglio. Visto lo stato più che avanzato della trattativa si è deciso di esporre il marchio di DigitalBits già nelle immagini di lancio del materiale New Balance, che a partire da domani sarà possibile pre-ordinare nei Roma Store e on line, con la vendita che inizierà il 23 luglio (da quella data inizierà anche il ritiro per chi le ha ordinate in anticipo).

Quello tra la Roma e DigitalBits sarà un accordo innovativo per il mondo dello sport: l’obiettivo dell’azienda che si è legata ai giallorossi è quello di dare visibilità alla criptovaluta XDB, ma ci sarà anche la possibilità di sviluppare un network blockchain dedicato alla Roma stessa. Per un marchio che sposa il progetto Friedkin c’è da segnalare l’aria sempre più pesante con Iqoniq, il cui logo è apparso sulla manica della squadra nella passata stagione. Il nome della piattaforma di fan engagement non è presente da giorni sul sito del club, non è apparso durante la conferenza di Mourinho e ora non ce n’è traccia nelle foto della nuova maglia. Il rapporto è destinato a concludersi.

