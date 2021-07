Italia campione d'Europa, Federico Chiesa in campo telefona alla mamma. La reazione della fidanzata

Giada Oricchio 13 luglio 2021 a

“Siri chiama mamma”. Così Federico Chiesa, uno degli uomini simbolo della Nazionale, ha festeggiato a caldo la conquista degli Europei di calcio 2020 contro l’Inghilterra e ha fatto sorridere l’Italia. E’ diventato virale il video dell’attaccante azzurro che, subito dopo i rigori e ancora in campo, dà ordine al comando vocale del cellulare di comporre il numero della madre per festeggiare il trionfo. “Mamma, ti amo” sono le parole carpite dalle telecamere.

E la fidanzata di Chiesa come ha reagito al gesto dell'attaccante? L'influencer Benedetta Quagli non si sarà offesa se la prima dedica è stata per mamma Francesca? La 28enne giramondo da 109mila follower su Instagram e con la passione per gli animali non si sarebbe affatto offesa, anzi proprio sui social è comparso subito un post per elogiare il successo azzurro. "Bravo amore mio!!!!! E grandi azzurri, campioni".

La Rete è impazzita per il gesto tenerissimo dell'attaccante in campo ancora sotto choc per il trionfo. A osannarlo sui social anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia: “La mamma è sempre la mamma! Viva gli Azzurri e Viva le mamme d’Italia”. Non solo Chiesa, anche il centrocampista azzurro, Alessandro Florenzi, ha rivolto il suo primo pensiero alla donna più importante della sua vita: “Guarda mamma, guarda qua” ha urlato mostrando la medaglia d’oro in mondovisione.

